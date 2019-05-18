محافظ القليوبية يبحث مع رؤساء المدن إجراءات توفيق أوضاع الكنائس

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم إجتماعا لمناقشة ومتابعة إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 وذلك بحضور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد السكرتير العام ورؤساء المدن والاحياء والمستشار القانونى ومدير مديرية الاسكان وإدارة الحماية المدنية.



وناقش المحافظ الإشتراطات المطلوبة من الحماية المدنية لتوفيق أوضاع الكنائس،مطالبا بعمل معاينة لكل كنيسة على حدة وتطبيق الحد من إشتراطات الحماية المدنية للوصول للقدر الكافي من الأمان وحماية أرواح المواطنين مطالبا الحماية المدنية بالتيسير وتطبيق الإشتراطات بطريقة مرحلية بالتوازي مع باقي الإجراءات المطلوبة للترخيص.



وأكد المحافظ على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة لتقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والإنتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والتواصل مع مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.



كما طالب بسرعة البدء بالكنائس التي يسهل تطبيق إشتراطات الحماية المدنية عليها وتطبيق الحد الأدني من الإشتراطات على باقي الكنائس التي يصعب تطبيق كامل الإشتراطات عليها وذلك دفعا للأعمال وسرعة الإنجاز وتوفيق كل الكنائس المطلوبة بالمحافظة.





