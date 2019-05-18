رفع 90 طن قمامة خلال حملات مكبرة للنظافة والتجميل بالمراكز والقرى

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أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ الوحدات المحلية المختلفة لحملات مكبرة للنظافة والتجميل بالقرى والمراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بشأن الأرتقاء بمنظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة والتراكمات أولا بأول، للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة.



وأوضح محمد عبد الحميد امبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج أن أعمال النظافة أسفرت عن رفع 70 طن من القمامة والمخلفات، بقرى " إدفا، والقنابرة، وأولاد نصير، والمحامدة البحرية، وروافع القصير"، حيث تم التخلص الآمن منها ونقلها إلى المقلب العمومي، مشيرًا إلى تطهير حجز الري بقرية الصلعا بالتعاون مع مديرية الري، بالاضافة الى رفع جميع المخلفات وجذوع النخل والحيوانات النافقة، للحفاظ على المجري المائي.



وقال عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم تجميل شارع كورنيش النيل بالمدينة بدهان البلدورات، ودهان سور كورنيش النيل لظهور المدينة بالمظهر الحضاري، مشيرًا إلى مشاركة شباب قرية برديس وقيامهم بأعمال التجميل بالقرية، ودهان البلدورات.



وأشار أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج أن الحي مستمر في تنفيذ حملة"الشارع جزء من بيتك"، حيث تمت أعمال النظافة والتجميل بمساكن مدينة ناصر، وخلف الجامعة ورفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة، وكذلك في شارعي ترعة باجا الغربي، والشرقي، مشيرًا إلى أن الحملة شهدت مشاركة إيجابية من المواطنين.



وقال عبدالمنعم عبدالقوى رئيس مركز ومدينة ساقلتة أنه تم تنفيذ حملة نظافة وإشغالات مكبرة شملت رفع الباعة الجائلين بشارع التحرير، والقيام بأعمال النظافة بطريق الحرية، وشارعي التحرير، و٢٣يوليو، مشيرًا إلى الاستجابة لشكوى اهالي شارع الحرية وحل مشكلة القمامة، وإصلاح ماسورة تالفة بالتعاون مع فنيين من شركة المياه والصرف الصحي.



وأشارت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد محافظ سوهاج خلال تفقده لميدان العارف الثلاثاء الماضي، تمت مراجعة تراخيص الإعلانات، وتند المحلات التجارية، والباكيات بمنطقة العارف، حيث تم إزالة المخالف منها، مشيرة إلى القيام بحملة صيانة لكشافات الإنارة للشوارع الفرعية لمنطقة المخبز الآلي بشارع عقبة بن نافع، وشارع عبد الله بن الزبير.



وأضافت انه تم تسليم جائزة مسابقة "زينة الشوارع في رمضان" وقدرها 1000 جنيها لأهالي شارع الطمراني بنجع مصلح، مقدمة من حي غرب كمبادرة لتشجع الأهالي والأطفال على تجميل وتزيين الشوارع للإرتقاء بالمظهر الحضاري خاصة خلال أيام الشهر الفضيل.



فيما كشف عدلي ابو عقيل رئيس مركز ومدينة طما عن رفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع رابعة العدوية بالساحل الغربي، وطريق طما الرياينة، وشارع أحمد عرابي لتسهيل الحركة المرورية، كما تم رفع مخلفات القمامة والأتربة بشارع بيروت بالساحل، وأمام مسجد العبور بالساحل الغربي، فضلًا عن رفع القمامة عن محيط محطة السكة الحديد بطما، وشارع مبارك بالمنشية الجديدة، وقرية الرياينة المعلق، لافتًا الى انه تم رفع 20 طن مخلفات صلبة وأتربة.



أما في مركز ومدينة المراغة قال حازم ابوالخير رئيس المركز أنه تم تنفيذ حملات مكبرة بوحدة قروي البطاخ، ونجعي ابوعوض والكماش، وبقرى شندويل، والبطاخ، وبناويط، واولاد اسماعيل، والغريزات، وقرى "بني هلال، الفرقان، والابعدبة"، حيث تم رفع التراكمات والقمامة، ومخلفات تطهير الترع والمصارف، كذلك تم رفع المخلفات الصلبة والتخلص الامن منها، ونقلها الي المقلب الخاص بالوحدة بالجبل الغربي.



وفي المنشاة أشار شريف السيد رئيس المركز الى تنفيذ حملة نظافة مكبرة شملت عدة شوارع منها صلاح سالم الشرقي، وسعد زغلول، وعبد المنعم رياض، وميداني الشهداء وجمال عبد الناصر، كما شملت أيضا شوارع البحر وحامد خليل، مشيرًا إلى القيام بحملة لضبط الاسواق ومراقبة الأسعار والسلع الغذائية بالتنسيق مع إدارات" الطب البيطرى والصحة والتموين"، حيث تم تحرير عدد 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم التزام بالنظافة العامة.