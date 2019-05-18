الجبلاية تخاطب الأمن بسبب الأهلي والإسماعيلي





أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا إلى الجهات الأمنية للموافقة على إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالدوري العام.





وكان مسؤولي الجبلاية، قد حددوا أحد ملعبي برج العرب والمكس في الإسكندرية لإستضافة المباراة، قبل الاستقرار على برج العرب لخوض اللقاء.





ويلتقي الأهلي الإسماعيلي، مساء الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.



