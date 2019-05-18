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جيجي حديد: لإجهاض هو حقّ من حقوق المرأة

السبت 18/مايو/2019 - 11:38 ص
جيجي حديد: لإجهاض هو حقّ من حقوق المرأة
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الفجر الفني
 
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بعدما وقعت حاكمة ولاية ألاباما الأميركية كاي آيفي قانون منع الإجهاض، خرجت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عن صمتها معبرة عن رفضها لهذا القانون.

ونشرت صورة عبر حسابها على "إنستجرام" حققت أكثر من مليون إعجاب، عبرت من خلالها عن رفضها لهذا القانون، وعلّقت عليها قائلةً: "الإجهاض هو حقّ من حقوق المرأة".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وعلّق الكثير منهم المؤيد للقانون والبعض الآخر المعارض. وجاء في التشريع الجديد أن الاجهاض يعتبر جناية يعاقب عليها القانون في معظم الحالات.

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