ريال مدريد ينهي الموسم بدون راموس

يغيب سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني عن المشاركة مع الفريق الملكي، خلال مباراة الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني أمام بيتيس، بسبب عدم تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به في قدمه اليسرى.









ولم يكمل راموس - المصاب منذ 3 أبريل الفترة اللازمة لتعافيه بعد، ومن الصعب أن يحصل على فرصة المشاركة مع الميرينجي في الجولة الأخيرة بالليجا، بعدما اكتفى بالتدرب بشكل فردي خلال التدريبات الأخيرة للفريق.









ولا يريد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، المجازفة والدفع براموس في مواجهة بيتيس، الأحد، وفي ظل غياب خيسوس باييخو للإيقاف لا توجد أمامه خيارات بديلة لقائد الفريق سوى رافائيل فاران وناتشو فرنانديز.



