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سعر اليورو أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 18/5/2019

السبت 18/مايو/2019 - 11:37 ص
سعر اليورو أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 18/5/2019
سعر اليورو مقابل الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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شهد سعر اليورو في التعاملات الصباحية اليوم السبت استقرارا نسبيا، وسجل مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر للشراء بنحو 19.1 جنيه، بينما سجل البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر للبيع بقيمة 19.16 
جنيه لتصبح أسعار صرف اليورو وفقا لأخر تحديث كالتالي: 

سعر اليورو فى البنك المركزى 
19.37 جنيه للشراء 
19.53 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19 جنيه للشراء
19.18 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر
19.03 جنيه للشراء
19.17 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة
18.98 جنيه للشراء
19.28 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB
19.03 جنيه للشراء
19.18 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.1 جنيه للشراء
19.22 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.01 جنيه للشراء
19.18 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك قناة السويس
19.04 جنيه للشراء
19.17 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
19.03 جنيه للشراء
19.17 جنيه للبيع

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