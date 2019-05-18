الحلقة الـ 12 من مسلسل أبو جبل مسلسلات رمضان 2019
السبت 18/مايو/2019 - 11:22 ص
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نقدم لكم مواعيد عرض وإعادة مسلسل أبو الجبل والقنوات الناقلة، وتفاصيل مثيرة شهدها الحلقة الثانية عشر، ويقدم النجم مصطفى شعبان مسلسله الجديد وسط السباق الرمضاني 2019 باسم أبو جبل، وفي التفاصيل التالية ننشر لكم تفاصيل مسلسل أبو جبل الحلقة 12
مع بداية احداث الحلقة الـ 12 من مسلسل "أبو جبل" يهدد "حسن" مصطفى شعبان، والد حبيبة شقيقه "رزق" بعدما اعترض طريقة وحذره من إيذاءه مجددا، بسبب رفضه لزواجه منها.
يتم القبض على "سعد" محمد دياب ويدخل السجن، بسبب إيصالات الأمانة المدان بها لحماه "وجيه" محمود البزاوي، وذلك للضغط على شقيقه "حسن" لبيع شركته له.
يضطر "حسن" للقبول بالأمر الواقع ويؤكد لـ"وجيه" تنازله له عن الشركة مقابل الافراج عن شقيقه "سعد"، وبعدها يفاجئه بعمله أنه من وضع مفاتيح شقته في مكتب ابن عمه "شعبان" لتثبت عليه تهمة الحريق وقتل أبنائه.
ونستعرض موعد عرض الحلقه الثانيه عشر 12 من مسلسل ابو جبل للفنان مصطفى شعبان، ومن المتوقع ان تحتوي على المزيد من الاثارة و التشويق.
مواعيد عرض مسلسل ابو جبل على شاشه قناه ON E ثلاث مرات يوميا
فيما تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف بعد المغرب.
وتعاد للمره الاولى في تمام الساعة الخامسة فجراً.
وتعاد للمره الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
مواعيد عرض مسلسل ابو جبل على شاشه قناه alfa مسلسلات
فيعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف بعد العشاء.
ويعاد في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا
كما يعاد مره اخرى في تمام الساعة الثامنة والنصف في الصباح
ويعاد للمره الثالثة على التوالي في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.
مواعيد عرض مسلسل ابو جبل على شاشه قناه OSN يا هلا الأولى
لاول مره في تمام الساعة العاشرة بعد العشاء.
ويعاد في تمام الساعة الثالثة والنصف فجراً
ويعاد مره اخرى في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق بعد الشروق.
مواعيد عرض مسلسل ابو جبل على شاشه قناه ON دراما في المواعيد التالية ثلاث مرات يوميا
حيث يعرض لاول مره في تمام الساعة الحادية عشر منتصف الليل.
ويعاد في الثامنة من صباح اليوم الثاني.
كما يعاد في الثالثة والنصف عصراً.
مواعيد عرض مسلسل ابو جبل على شاشه قناه دبي
وذلك في تمام التاسعة بعد العشاء
ويعاد في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.
ويعرض ايضا على قناة الأدرن في تمام الساعة الثامنة بعد العشاء.
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