الحلقة الـ 12 من مسلسل أبو جبل مسلسلات رمضان 2019

نقدم لكم مواعيد عرض وإعادة مسلسل أبو الجبل والقنوات الناقلة، وتفاصيل مثيرة شهدها الحلقة الثانية عشر، ويقدم النجم مصطفى شعبان مسلسله الجديد وسط السباق الرمضاني 2019 باسم أبو جبل، وفي التفاصيل التالية ننشر لكم تفاصيل مسلسل أبو جبل الحلقة 12

مع بداية احداث الحلقة الـ 12 من مسلسل "أبو جبل" يهدد "حسن" مصطفى شعبان، والد حبيبة شقيقه "رزق" بعدما اعترض طريقة وحذره من إيذاءه مجددا، بسبب رفضه لزواجه منها.





يتم القبض على "سعد" محمد دياب ويدخل السجن، بسبب إيصالات الأمانة المدان بها لحماه "وجيه" محمود البزاوي، وذلك للضغط على شقيقه "حسن" لبيع شركته له.





يضطر "حسن" للقبول بالأمر الواقع ويؤكد لـ"وجيه" تنازله له عن الشركة مقابل الافراج عن شقيقه "سعد"، وبعدها يفاجئه بعمله أنه من وضع مفاتيح شقته في مكتب ابن عمه "شعبان" لتثبت عليه تهمة الحريق وقتل أبنائه.