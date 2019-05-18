انفجار قنبلة غرب أفغانستان يقتل اثنين ويصيب 14

كشف مسؤول أفغاني، أنه وقع انفجار قنبلة في مقاطعة هيرات الغربية، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، من بينهم طفل.

كشف مسؤول أفغاني، أنه وقع انفجار قنبلة في مقاطعة هيرات الغربية، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، من بينهم طفل.