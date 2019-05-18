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تنطلق 7 يونيو المقبل.. ربط الرياض بسلوفينيا عبر رحلات صيفية مباشرة

السبت 18/مايو/2019 - 11:31 ص
تنطلق 7 يونيو المقبل.. ربط الرياض بسلوفينيا عبر رحلات صيفية مباشرة
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اية حمروشي
 
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تنطلق الشهر المقبل رحلات صيفية مباشرة تربط العاصمة الرياض بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا وذلك عبر رحلات صيفية مباشرة مجدولة تنطلق من صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك اعتبارا من 7 يونيو المقبل.

وتفصيلا، من المقرر أن تكون الرحلة مملوكة من قبل مستثمرين سعوديين يبيعون تذاكرها للمسافرين الراغبين بزيارة سلوفينيا عبر وكالات سفرهم، حيث ستكون هناك رحلة ذهاب وعودة كل عشرة أيام، وعلى مدار 8 أسابيع.

ويتم مناولة الرحلة أرضيًا عبر شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، وتم استئجار طائرات من طراز ايرباص A340 رباعية المحرك كانت مملوكة لطيران الإتحاد الإماراتي، حيث تصل السعة المقعدية لـ350 مقعد لدرجتيّ الأولى والأعمال.


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