اليوم.. مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظات مصر والدول العربية

ننشر لكم مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى اليوم السبت الموافق 18 مايو 2019، من الفجر للعشاء، لمعرفة موعد أذان المغرب وصلاة التراويح.









أولاً: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:





مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجر 3:20 ص





الظهر 11:51 ص





العصر 3:28م





المغرب 6:43م





العشاء 8:11م





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية





الفجر 3:21 ص





الظهر 11:56 ص





العصر 3:35 م





المغرب 6:50 م





العشاء 8:19 م





مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 3:14 ص





الظهر 11:47 ص





العصر 3:25 م





المغرب 40: 6 م





العشاء 8:08 م





مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 3:15 ص





الظهر 11:39 ص





العصر 3:11م





المغرب 6:27 م





العشاء 7:51 م





مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 3:30 ص





الظهر 11:45 ص





العصر 3:11 م





المغرب 6:29 م





العشاء 7:50 م





ثانيًا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:





مكة

الفجر 4:12 ص





الظهر 12:17 م





العصر 3:34 م





المغرب 6:55 م





العشاء 8:12 م





المدينة المنورة

الفجر 4:04 ص





الظهر 12:17 م





العصر 3:42 م





المغرب 7:02 م





العشاء 8:20 م





الرياض

الفجر 3:35 ص





الظهر 11:49 ص





العصر 3:14 م





المغرب 6:35 م





العشاء 7:53 م





مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان





الفجر 3:07 ص





الظهر 11:36 ص





العصر 3:12 م





المغرب 6:28 م





العشاء 7:54 م





مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

الفجر 4:06 ص





الظهر 12:19 م





العصر 3:43 م





المغرب 7:00 م





العشاء 8:21 م





مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

الفجر 3:37 ص





الظهر 12:23 م





العصر 4:08 م





المغرب 7:24 م





العشاء 8:57 م





مواقيت الصلاة بالكويت

الفجر 3:16 ص





الظهر 11:44 ص





العصر 3:20 م





المغرب 6:34 م





العشاء 8:01 م