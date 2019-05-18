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اليوم.. مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظات مصر والدول العربية

السبت 18/مايو/2019 - 11:24 ص
اليوم.. مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظات مصر والدول العربية
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ننشر لكم مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى اليوم السبت الموافق 18 مايو 2019، من الفجر للعشاء، لمعرفة موعد أذان المغرب وصلاة التراويح.


أولاً: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:20 ص

الظهر 11:51 ص

العصر 3:28م

المغرب 6:43م

العشاء 8:11م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 3:21 ص

الظهر 11:56 ص

العصر 3:35 م

المغرب 6:50 م

العشاء 8:19 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
الفجر 3:14 ص

الظهر 11:47 ص

العصر 3:25 م

المغرب 40: 6 م

العشاء 8:08 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
الفجر 3:15 ص

الظهر 11:39 ص

العصر 3:11م

المغرب 6:27 م

العشاء 7:51 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:30 ص

الظهر 11:45 ص

العصر 3:11 م

المغرب 6:29 م

العشاء 7:50 م

ثانيًا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

مكة
الفجر 4:12 ص

الظهر 12:17 م

العصر 3:34 م

المغرب 6:55 م

العشاء 8:12 م

المدينة المنورة
الفجر 4:04 ص

الظهر 12:17 م

العصر 3:42 م

المغرب 7:02 م

العشاء 8:20 م

الرياض
الفجر 3:35 ص

الظهر 11:49 ص

العصر 3:14 م

المغرب 6:35 م

العشاء 7:53 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 

الفجر 3:07 ص

الظهر 11:36 ص

العصر 3:12 م

المغرب 6:28 م

العشاء 7:54 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
الفجر 4:06 ص

الظهر 12:19 م

العصر 3:43 م

المغرب 7:00 م

العشاء 8:21 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
الفجر 3:37 ص

الظهر 12:23 م

العصر 4:08 م

المغرب 7:24 م

العشاء 8:57 م

مواقيت الصلاة بالكويت
الفجر 3:16 ص

الظهر 11:44 ص

العصر 3:20 م

المغرب 6:34 م

العشاء 8:01 م
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