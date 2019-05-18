اليوم.. مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظات مصر والدول العربية
السبت 18/مايو/2019 - 11:24 ص
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ننشر لكم مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى اليوم السبت الموافق 18 مايو 2019، من الفجر للعشاء، لمعرفة موعد أذان المغرب وصلاة التراويح.
أولاً: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:20 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28م
المغرب 6:43م
العشاء 8:11م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:21 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 3:35 م
المغرب 6:50 م
العشاء 8:19 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:14 ص
الظهر 11:47 ص
العصر 3:25 م
المغرب 40: 6 م
العشاء 8:08 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3:15 ص
الظهر 11:39 ص
العصر 3:11م
المغرب 6:27 م
العشاء 7:51 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:30 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:11 م
المغرب 6:29 م
العشاء 7:50 م
ثانيًا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
مكة
الفجر 4:12 ص
الظهر 12:17 م
العصر 3:34 م
المغرب 6:55 م
العشاء 8:12 م
المدينة المنورة
الفجر 4:04 ص
الظهر 12:17 م
العصر 3:42 م
المغرب 7:02 م
العشاء 8:20 م
الرياض
الفجر 3:35 ص
الظهر 11:49 ص
العصر 3:14 م
المغرب 6:35 م
العشاء 7:53 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
الفجر 3:07 ص
الظهر 11:36 ص
العصر 3:12 م
المغرب 6:28 م
العشاء 7:54 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
الفجر 4:06 ص
الظهر 12:19 م
العصر 3:43 م
المغرب 7:00 م
العشاء 8:21 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
الفجر 3:37 ص
الظهر 12:23 م
العصر 4:08 م
المغرب 7:24 م
العشاء 8:57 م
مواقيت الصلاة بالكويت
الفجر 3:16 ص
الظهر 11:44 ص
العصر 3:20 م
المغرب 6:34 م
العشاء 8:01 م
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