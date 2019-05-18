مصادر عراقية: شركة إكسون موبيل تبدأ إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي في البصرة
السبت 18/مايو/2019 - 11:27 ص
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن مصادر عراقية، أن شركة إكسون موبيل تبدأ إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي في البصرة.
Advertisements
المزيد عن: شركة اكسون موبيل العراق اجلاء الموظفين
- عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الشركات
- عاجل.. "الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الطرق العامة
- عاجل.. "النيابة" تبدأ التحقيق في واقعة السطو على مكتب صرافة بالقاهرة
- عاجل.. استشهاد ضابط وإصابة 5 شرطيين في اشتباكات مع إرهابيين بقنا
- عاجل.. فقدان 5 أشخاص في الغردقة بعد تعطل مركبهم
- عاجل.. الأمم المتحدة تسحب موظفيها من إقليم أراكان في ميانمار لأسباب أمنية
- عاجل.. بيان لوزارة الداخلية بعد قليل
- الحكومة توافق على قانون المنشآت السياحية
- عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون التعاقدات العامة
- عاجل.. العراق: اشتعال النيران في مبنى الإدارة المحلية بالبصرة