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مصادر عراقية: شركة إكسون موبيل تبدأ إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي في البصرة

السبت 18/مايو/2019 - 11:27 ص
مصادر عراقية: شركة إكسون موبيل تبدأ إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي في البصرة
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رقية جمال
 
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن مصادر عراقية، أن شركة إكسون موبيل تبدأ إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي في البصرة.
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