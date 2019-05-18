مصادر عراقية: شركة إكسون موبيل تبدأ إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي في البصرة

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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن مصادر عراقية، أن شركة إكسون موبيل تبدأ إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي في البصرة.