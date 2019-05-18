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المطلق: يجوز الفطر لأفراد الدفاع المدني أثناء عملهم عند الحاجة

السبت 18/مايو/2019 - 11:27 ص
المطلق: يجوز الفطر لأفراد الدفاع المدني أثناء عملهم عند الحاجة
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اية حمروشي
 
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أعلن عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عن فتوة بجواز الفطر لأفراد الدفاع المدني أثناء عملهم "عند الحاجة"، وكذلك جواز ترك الجُمَع والجماعات لمن يعملون في العمل الأمني والحراسات الأمنية.

وقال في رده على متصل في برنامج "ينابيع الفتوى" على إذاعة "نداء الإسلام"، أوضح أن عمله الميداني أمني، ويعمل على حراسة المحال التجارية: "العمل الأمني عذر، يجيز ترك الجمعة والجماعة، لكن يجب عليهم الصلاة باختيار الوقت الذي يصلون فيه".

كما أفتى المطلق بجواز الفطر لأفراد الدفاع المدني أثناء عملهم "عند الحاجة"، وقال في برنامج "الجواب الكافي" على قناة "المجد" أمس لمستفتٍ من رجال الدفاع، أوضح أنهم يذهبون لإطفاء الحرائق وهم صائمون، وقد يستنشقون دخان الحريق، فهل يؤثر ذلك في صيامهم؟ فأجاب: "دخان الحرائق لا يؤثر، مثل دخان بخور الأكل، وإذا استنشقه رجال الدفاع المدني فهو مفروض عليهم، وهو ليس بأكل ولا بشرب، عكس المدخنين الذين يشفطون الدخان، فهم يشربونه، ويُنعشهم؛ فلا يقاس هذا على هذا أبدًا".

وأضاف: "نقول لإخواننا رجال الدفاع المدني إنهم إذا احتاجوا للفطر يفطرون، ولو كانوا مقيمين عند أهلهم في المدينة. لو فرضنا أن حريقًا حصل في الرياض ورجال الدفاع المدني قاموا بالإطفاء، وشعروا بالحرارة، واحتاجوا لشرب الماء، يفطرون؛ لأن هذه مصالح مجتمعية عليا، ينقذ فيها الإنسان غيره، إما مالًا أو أرواحًا".


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