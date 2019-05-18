محافظ القليوبية: إزالة كافة الإعلانات المخالفة بالشوارع لمحاربة فوضي المعلومات المغلوطة

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم إجتماعا باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة اللائحة الجديدة للإدارة، وذلك بحضور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد السكرتير العام ورؤساء المدن والاحياء والمستشار القانونى ومديرى عموم الشئون المالية والادارية والتفتيش المالى والادارى والشئون الاقتصادية والهندسية والمتابعة ومركز المعلومات والمكتب الفنى والعشوائيات والتفتيش المالى والكهرباء والإعلانات.



وأكد المحافظ أن الهدف من إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادي التي يدخل صندوق المحافظة بقدر تنظيم المنظومة ومحاربة فوضي الإعلان والمعلومات المغلوطة التي تضلل المواطنين بالإضافة الي الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارعنا.



وتم خلال الاجتماع عرض إجمالي المبالغ المحصلة بكل وحدة محلية للمركز أو المدينة والحي كما تم عرض المقترح لإدراج كل من المستشار القانوني وادارة المجالس واللجان ومدير مراكز المعلومات والتنمية المحلية حيث تم موافقة اللجنة على إدارجهم لصالح أعمال اللجنة كما تم ايضا مناقشة البند العاشر بكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمزادات والمعدة من جانب المستشار القانوني وأيضا تم مناقشة عرض الطلبات المقدمة من الشركات والوكالات بطلب التقدم بطلب إعلانات مباشرة.



كما تم مناقشة مقترح بشأن الإجراءات التي تتم بخصوص الشوارع الداخلية بالمدن والتي يصعب عمل مزاد عليها والمراد إقامة إعلانات بالشارع على الأعمدة من أصحاب الشركات والمواطنين حيث تم التوجيه بالإلتزام باللائحة القانونية المعتمدة، ووجه المحافظ بإزالة كافة الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين.



