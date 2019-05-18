أسعار الكنافة والقطايف اليوم السبت 18- 5- 2019 في محافظة الدقهلية

Advertisements

رصدت " بوابة الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش، اليوم السبت، 2019-5-18في شوادر ومنافذ محافظة الدقهلية، سابع أيام شهر رمضان الكريم.



حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 18 جنيها، والكنافة الإلية 16 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو البسبوسة 20 جنيها، والجلاش 40 جنيها للكيلو، والقطايف 12 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 14 جنيها للكيلو.



بينما شهدت أسعار مكسرات رمضان، استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر كيلو الفستق 260 جنيه، والبندق 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز الني 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا.