ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البابا تواضروس يدشن كنيسة الملاك بمدينة آلتنا الألمانية

السبت 18/مايو/2019 - 11:21 ص
البابا تواضروس يدشن كنيسة الملاك بمدينة آلتنا الألمانية
التدشين
Advertisements
طباعة
حازم رفعت
 
Advertisements
دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية.

وكان قداسة البابا قد وصل صباح اليوم إلى الكنيسة لتدشينها، حيث تم تدشين مذبح الكنيسة والأيكونستاز (حامل الأيقونات) وأيقونة البانطوكراتور في شرقية الهيكل، المعروفة باسم "حضن الآب".

وبذلك يكون قداسة البابا قد دشن أربع كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون