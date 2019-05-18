البابا تواضروس يدشن كنيسة الملاك بمدينة آلتنا الألمانية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية.





وكان قداسة البابا قد وصل صباح اليوم إلى الكنيسة لتدشينها، حيث تم تدشين مذبح الكنيسة والأيكونستاز (حامل الأيقونات) وأيقونة البانطوكراتور في شرقية الهيكل، المعروفة باسم "حضن الآب".



