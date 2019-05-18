البابا تواضروس يدشن كنيسة الملاك بمدينة آلتنا الألمانية
السبت 18/مايو/2019 - 11:21 ص
حازم رفعت
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دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية.
وكان قداسة البابا قد وصل صباح اليوم إلى الكنيسة لتدشينها، حيث تم تدشين مذبح الكنيسة والأيكونستاز (حامل الأيقونات) وأيقونة البانطوكراتور في شرقية الهيكل، المعروفة باسم "حضن الآب".
وبذلك يكون قداسة البابا قد دشن أربع كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.
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