نجم "توايلايت" يقترب من تجسيد دور "الرجل الوطواط"

بعد الأزمة التي أثيرت مع شركات إنتاج أفلام الرجل الوطواط، وأستبعد بسببها النجم بن أفليك من الاستمرار في تجسيد هذا الدور، أنتظر عشاق هذه الشخصية الخارقة من أبطال القصص المصورة، الإعلان عن النجم الذي سيرتدي عباءة الوطواط السوداء كخليفة لأفليك.





وكانت المفاجأة، وفقا لعدة مصادر منها صحيفة "جارديان" البريطانية، بالإعلان عن أن الاختيار قد وقع أخيرا على النجم الإنجليزي الشاب "روبيرت باتينسون"، الذي يجري مفاوضات جادة حاليا مع شركة "ورنور بروز" ليجسد شخصية الوطواط في المستقبل.





وعرف "باتينسون" ببطولته لسلسلة أفلام الشفق أو "توايلايت" التي جسد بها دور مصاص دماء وقع في حب فتاة ليست من بني جنسه، والتي جسدتها النجمة كريستين ستيورات.





كما سبق لباتينسون أن ظهر كأحد أبطال أفلام هاري بوتر، وبالتحديد الجزء الرابع من السلسلة حين جسد شخصية الساحر الشاب "سيدريك ديجوري".





ومن المتوقع أن يبدأ تصوير فيلم الرجل الوطواط القادم مع بداية عام 2021، على أن يتم اختيار أبطال الفيلم تباعا مع اقتراب موعد التصوير.





جدير بالذكر، أنه على مدار تاريخ أفلام THE BATMAN أو الرجل الوطواط، جسد هذه الشخصية 8 ممثلين، منذ عام 1943 حين طرح أول فيلم سينمائي للوطواط، وكان أبرزهم النجم "مايكل كيتون" في جزأين طرحا عام 1989 و 1992، والنجم "جورج كلوني" في فيلم وحيد طرح عام 1997، في حين ستظل الأجزاء الأنجح من بين جميع أفلام الرجل الوطواط، التي كان بطلها النجم "كريستيان بيل" وطرحت في ثلاثة أفلام عام 2005 و 2008 و 2012.