ماذا ستشاهد بعد نهاية "صراع العروش"؟

في ظل الجدل المثار حول ما ستكون عليه النهاية المرتقبة للمسلسل الملحمي "صراع العروش"، الذي تبث الحلقة الأخيرة من موسمه الثامن والأخيرة الأحد القادم، هناك من يتسائل من عشاق دراما هوليوود عن الأعمال الدرامي التي ستملأ الفراغ الذي سيخلفه "صراع العروش".





وقدمت مجلة "تايم" الأمريكية الجواب على هذه التساؤلات، بكشفها عن 9 مسلسلات جديدة تبث على عدد مختلف من شبكات التليفزيون الأمريكية، يبدأ بثها في مرحلة ما بعد "صراع العروش".





وبدأت المجلة قائمتها بمسلسل "ويست وورلد Westworld"، الذي يبث موسمه الثالث على شبكة HBO، وهو مسلسل خيال علمي مقتبص من فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم طرح في عام 1973.





ونصحت المجلة قراءها بمشاهدة الموسمين السابقين للمسلسل، اللذان سبق وأن بَثا في عامي 2016 و 2018، استعدادا لبث الموسم الثالث الذي يأتي مع بداية عام 2020 القادم.





ومن بعده، جاء بقائمة مجلة "تايم" مسلسل "ميرلين Merlin"، وهو مسلسل تدور أحداثه في إطار شبيه بقصة "صراع العروش"، حول السحر والتنانين والممالك المتصارعة.





وسبق أن طرحت أربع مواسم من هذا المسلسل، بثت على قناة BBC من عام 2008 وحتى عام 2012، ويعرض قريبا موسمه الخامس على شبكة تليفزيون Hulu.





ثم جاء مسلسل "بات ليستر جالاكتيكا Battlestar Galactica"، وكانت قد صنعت عدة نسخ من هذا المسلسل بثت على فترات زمنية مختلفة، في عام 1978، ثم في أعوم 2003 و 2009.





ويبث المسلسل على خدمة أمازون للبث المدفوع، وقد سبق له وأن حصل على تكريم بضمه لقائمة مجلة "تايم" لأفضل 100 مسلسل في التاريخ.





ثم مسلسل "زا تودورز The Tudors"، وهو مسلسل من النوع الذي ستهوي عشاق "صراع العروش"، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي تتضمنه أحداث قتل وجرائم في فترة حكم أحد ملوك إنجلترا في القرن الـ 17.





وسبق أن طرح من هذا المسلسل أربعة مواسم سابقة، عرضت على شبكة تليفزيون "شو تايم" في الفترة بين أعوام 2007 و 2010، ويبث الموسم الخامس منه على كل من شبكة تليفزيون "نيتفليكس" وخدمة أمازون للبث المدفوع.





ومسلسل المملكة أو Kingdom، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي بكوريا في عام 1392، وما حملته هذه الحقبة من قصص خيالية أصبحت من التراث الكوري، وقد بث الموسم الأول منه خلال العام الجاري على شبكة "نيتفليكس"، ويبث الموسم الثاني منه خلال عام 2020 القادم.





وهناك أيضا مسلسل الأميرة الاسبانية أو The Spanish Princess، والذي يبث على شبكة تليفزيون Starz، وقد بدأ بث موسمه الأول بداية الشهر الجاري، وهو مستوحى من روايتين للكاتبة الإنجليزية فيليبا جورجي.





ومسلسل الدمية الروسية أو Russian Doll، وتبث حلقاته على شبكة "نيتفليكس" الأمريكية، وسيعجب عشاق "صراع العروش" بهذا المسلسل وفقا لما ذكرته مجلة "تايم" لما يحتويه من أحداث دامية، وسيره على نفس النهج الذي سارت عليه مواسم "صراع العروش" السابقة، أن ليس هناك شخصية بعيدة عن الموت داخل الأحداث.





ومسلسل "زا شانارا كرونيكلس The Shannara Chronicles"، وهو مسلسل مستوحى من رواية The Sword of Shannara للكاتب "تيري بروكس"، ويبث على شبكة "نيتفليكس" وخدمة أمازون للبث المدفوع.





وفي نهاية قائمة مجلة "تايم" مسلسل Outlander، الذي يبث على كل من شبكة Starz وخدمة أمازون للبث المدفوع، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي حول ممرضة في فترة الحرب العالمية الثانية، تعود بالزمن لعام 1700 حيث ترتبط في هذه الحقبة بعلاقة عاطفية مع محارب.









وسبق أن طرحت منه أربعة مواسم سابقة، ويجري العمل حاليا على تصوير الموسم الخامس والسادس منه.