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مانشستر يونايتد يهدد مستقبل ماركوس راشفورد

السبت 18/مايو/2019 - 09:47 ص
مانشستر يونايتد يهدد مستقبل ماركوس راشفورد
راشفورد
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الفجر الرياضي
 
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يخشى ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يخاف على مستقبله داخل قلعة "أولد ترافورد".

 

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن راشفورد ينوي تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع الشياطين الحمر، لأنه يشعر بالقلق من أن اليونايتد لا يسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد راشفورد مع اليونايتد في صيف 2020، ولذلك تريد الإدارة أن تجدد لنجمها الشاب حتى 2022.

 

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