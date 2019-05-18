مسلسل لمس أكتاف الحلقة 12 رمضان 2019

تلقى الضابط "علاء" خبر هروب "أدهم"،

وتمكن الضابط "علاء" من القبض على الرجال الذين هربوا "أدهم" وأدرك من خلاله مكان وجوده، ليحاول الضابط إعادة "أدهم" إلى السجن مرة أخرى، وانتهت أحداث الحلقة بمواجهة "أدهم" بـ"عبد المنجي" أمام "شحاته".

مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، كارولين خليل، حنان مطاوع، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.