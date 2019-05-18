قطاع المدينة الصحي في بيشة يقيم عدد من الأركان التوعوية خلال شهر رمضان

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قامت مديرية الشئون الصحية ممثلةً في قطاع المدينة الصحي عدد من الفعاليات التوعية الخارجية ضمن حملة ” صم بصحة ” اشتلمت على معرض توعوي بمركز توليب التجاري وعدد من الاركان التوعوية في المساجد والادارات الحكوميه تضمنت توزيع بروشورات توعوية واجراء الفحوصات عن " الضغط -السكر-الربو-التدخين"



كما تم خلالها شرح عن الجرعات الدوائية لمرضى الامراض المزمنة والسلوكيات الصحية التي تتناسب مع الصيام خلال شهر رمضان الكريم



