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قطاع المدينة الصحي في بيشة يقيم عدد من الأركان التوعوية خلال شهر رمضان

السبت 18/مايو/2019 - 09:57 ص
قطاع المدينة الصحي في بيشة يقيم عدد من الأركان التوعوية خلال شهر رمضان
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اية حمروشي
 
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قامت مديرية الشئون الصحية ممثلةً في قطاع المدينة الصحي عدد من الفعاليات التوعية الخارجية ضمن حملة ” صم بصحة ” اشتلمت على معرض توعوي بمركز توليب التجاري وعدد من الاركان التوعوية في المساجد والادارات الحكوميه تضمنت توزيع بروشورات توعوية واجراء الفحوصات عن " الضغط -السكر-الربو-التدخين"

كما تم خلالها شرح عن الجرعات الدوائية لمرضى الامراض المزمنة والسلوكيات الصحية التي تتناسب مع الصيام خلال شهر رمضان الكريم

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