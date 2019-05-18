قطاع المدينة الصحي في بيشة يقيم عدد من الأركان التوعوية خلال شهر رمضان
السبت 18/مايو/2019 - 09:57 ص
اية حمروشي
Advertisements
Advertisements
قامت مديرية الشئون الصحية ممثلةً في قطاع المدينة الصحي عدد من الفعاليات التوعية الخارجية ضمن حملة ” صم بصحة ” اشتلمت على معرض توعوي بمركز توليب التجاري وعدد من الاركان التوعوية في المساجد والادارات الحكوميه تضمنت توزيع بروشورات توعوية واجراء الفحوصات عن " الضغط -السكر-الربو-التدخين"
كما تم خلالها شرح عن الجرعات الدوائية لمرضى الامراض المزمنة والسلوكيات الصحية التي تتناسب مع الصيام خلال شهر رمضان الكريم
كما تم خلالها شرح عن الجرعات الدوائية لمرضى الامراض المزمنة والسلوكيات الصحية التي تتناسب مع الصيام خلال شهر رمضان الكريم
Advertisements