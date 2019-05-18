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غدًا.. "المالية" تطرح أذون خزانة بـ 17 مليار جنيه

السبت 18/مايو/2019 - 09:53 ص
غدًا.. المالية تطرح أذون خزانة بـ 17 مليار جنيه
وزارة المالية
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الفجر الاقتصادي
 
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يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة  المالية غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه.

 وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

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