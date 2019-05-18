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بربع مليون دولار أمريكى.. بيع أول صورة التقطت لمكة المكرمة

السبت 18/مايو/2019 - 09:50 ص
بربع مليون دولار أمريكى.. بيع أول صورة التقطت لمكة المكرمة
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اية حمروشي
 
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بيعت أول صورة فوتوغرافية على الإطلاق التقطت لمكة المكرمة، في مزاد شهدته دار "سوذبي" للمزادات.


والصورة التي التقطها مستشرق هولندي شهير يعتقد أنها تعود لعام 1888، وبيعت مقابل 250 ألف دولار، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم تذكر الصحيفة وقت انعقاد المزاد أو المالك الجديد للصورة التي تعود للمستشرق كريستيان سنوك هرخرونيه، الموظف حينذاك في القنصلية الهولندية في جدة.

وكان سنوك هرخرونيه يمتلك خلفية أكاديمية في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وله مؤلفات عن مكة خلال عام ونصف قضاها في عمله بالقنصلية.

وقالت الصحيفة إن هيرغونيز كان "أول باحث غربي يزور مكة"، وتظهر صوره حجاجا على الطريق المؤدي إلى المدينة المقدسة.

وبعد عودته إلى هولندا، اشتهر في جميع أنحاء العالم باعتباره مستشرقا بارزا.

وقالت دار سوذبي للمزادات إنها تقدم "مجموعة من الكتب والصور الفوتوغرافية التي أتت مباشرة من عائلة سنوك هرخرونيه في شهر مايو، وتتميز بشكل خاص بأنها تنتمي إلى مجموعة المؤلف الخاصة، وقد تم ربطها بشكل خاص".


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