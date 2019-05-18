هجوم إرهابي يستهدف بوابة حقل نفطي في ليبيا

أفادت قناة روسيا اليوم، بمقتل شخصين وخطف 6 آخرين، اليوم السبت، جراء هجوم إرهابي على بوابة حقل نفطي تابع لشركه الزويتينة وسط ليبيا.

وقالت القناة، إن المجموعة التي هاجمت حقل 47 زلة النفطي (20 كلم شمال غرب بلدة زلة وسط ليبيا) والتابع لشركة الزويتينه، قامت بخطف الحراس من البوابة وقتلت اثنين ذبحا، مشيرا إلى أنها قادمة من جهة الهروج الأسود جنوب غرب زله.

وأكد حرس المنشآت النفطية على أن بوابة حقل زلة، التي تبعد 3 كيلومترات عن الحقل، هي من تعرضت للهجوم وليس الحقل النفطي.