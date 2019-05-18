ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يحسم مستقبل جونيور أجايي

السبت 18/مايو/2019 - 09:38 ص
الأهلي يحسم مستقبل جونيور أجايي
جونيور أجايي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

رفض نادي الأهلي فكرة الاستغناء عن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق رغم تراجع مستواه في المباريات.

 

وتمسمك الأهلي بجونيور أجايي رافضًا كل العروض المقامة لطلبه من القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية.

 

 

 

 

 

 

Advertisements
المزيد عن: جونيور اجايي الاهلي اخبار الرياضة اليوم اخبار الاهلي اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون