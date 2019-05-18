الأهلي يحسم مستقبل جونيور أجايي
السبت 18/مايو/2019 - 09:38 ص
الفجر الرياضي
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رفض نادي الأهلي فكرة الاستغناء عن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق رغم تراجع مستواه في المباريات.
وتمسمك الأهلي بجونيور أجايي رافضًا كل العروض المقامة
لطلبه من القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية.
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