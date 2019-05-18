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الحلقة الثانية عشر من مسلسل هوجان رمضان 2019

السبت 18/مايو/2019 - 09:43 ص
الحلقة الثانية عشر من مسلسل هوجان رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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في الحلقة الثانية من مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، تعدى بلطجية بهلول على "لطفى الحراق"، بسبب محاولة لطفى مراقبة بهلول حتى يتمكن من سرقته، إلا أن بهلول لقنه درسًا وتركه يرحل.    

واختتمت الحلقة بتعرض كمال اللباد وابنته نور لهجوم مسلح، أسفر عن إصابة نور بطلق نارى فى الكتف، وأنقذ هوجان كمال وابنته وقتل العناصر التى هاجمت موكبه أثناء عودته من زيارته لزوجته فى قبرها. 

 مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، محمد أسامة، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.   



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