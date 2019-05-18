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مسلسل هوجان الحلقة 12 رمضان 2019

السبت 18/مايو/2019 - 09:35 ص
مسلسل هوجان الحلقة 12 رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل هوجان، أحداثا مثيرة حيث اعتدى بلطجية بهلول على "لطفي الحراق"، بسبب محاولة لطفي مراقبة بهلول حتى يتمكن من سرقته، إلا أن الأخير لقنه درسًا وتركه يرحل.    

كما شهدت الحلقة تناول كمال اللباد مع أفراد أسرته الطعام في أحد المطاعم، ودخول "رامي" ابن أحد رجال الأعمال الذي كان يعمل مع كمال وخسرت شركته، فوبخه أمام ابنته وزوجته واتهمه بأنه أخذ أموال والده، وتعدى أفراد الحراسة عليه غير أن "هوجان" تمكن من كمال بيه وضرب حرس رامى.

 مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، محمد أسامة، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.   


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