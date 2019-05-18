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"خدمة اجتماعية حلوان" تحتضن أول مركز لبحوث وتدريب القادة

السبت 18/مايو/2019 - 09:35 ص
خدمة اجتماعية حلوان تحتضن أول مركز لبحوث وتدريب القادة
الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان
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آية حمروشي
 
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تسعى جامعة حلوان، أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة فى التكنولوجيا والفنون والتربية والعلوم وإعداد القادة وتنمية مهاراتهم، وفي هذا الإطار اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "مركز بحوث وتدريب القادة" بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ليصبح هذا المركز أول مركز معتمد بجامعة حلوان والجامعات المصرية في تخصص تدريب القادة بمصر.

وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن مركز بحوث وتدريب القادة يعمل علي مواجهة المتغيرات المتلاحقة لضمان وتأكيد جودة العملية التدريبية داخل و خارج الجامعة بما يحقق الدعم والمساندة ليس فقط في تعزيز وتنمية الكوادر البشرية الخاصة بالجامعة بل يعمل على مساندة الكوادر البشرية بالمجتمع المصري والمجتمع الخارجي، حيث يمتلك المركز  خطة تدريبية معتمدة متنوعة بمختلف المجالات والتخصصات، كما يوجد هيكل تنظيمى معتمد بالمركز بالإضافة إلى توافر قاعات تدريبية مجهزة  ولائحة خاصة للمركز. 

وشكر الأستاذ الدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام والدور التى قامت به الدكتورة سماح سالم مدير المركز فى استيفاء كافة الاوراق المطلوبة لاعتماده بالإضافة إلى سعي الكلية وفريق العمل الي توفير كافة معايير الاعتماد من المعامل والقاعات المجهزة التي دعمت اعتماد المركز كجهة تدريبية حكومية معتمدة في الخارج والداخل.
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