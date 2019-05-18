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حفل إفطار وتكريم أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

السبت 18/مايو/2019 - 09:33 ص
حفل إفطار وتكريم أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان
من الحفل
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آية حمروشي
 
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نظم نادي أعضاء هيئة التدريس، حفل الإفطار السنوي مع تكريم للحاصلين على جائزة النيل وجوائز جامعة حلوان التقديرية والتشجيعية والتفوق العلمي وأفضل الرسائل العلمية، من أعضاء هيئة التدريس وللأساتذة المتفرغين المحالين على المعاش وذلك بمقر دار الدفاع الجوي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم

وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم، أن الإفطار الجماعي تقليد سنوي تحرص عليه الجامعة لمد أواصر التواصل وبث روح المودة والمحبة بين أبنائها وكوادرها العلمية، كما جدد سيادته العهد مع السادة الحضور على مواصلة مسيرة النجاح.

ورحب الأستاذ الدكتور حازم فتح الله رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس  برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماجد نجم و السادة الحاضرين لحفل الإفطار مؤكدا أن اليوم هو لقاء يتشوق له في كل عام و أن الجامعة  بمثابة وطن صغير لنا ننتمي اليها بكل فخر واعتزاز. 

وقامت الطالبة أمنيه مكرم بكلية التربية الموسيقية بالجامعة بتقديم فقرة فنية وأعقب الإفطار تكريم الأستاذ الدكتور ماجد نجم لعدد من أعضاء هيئة التدريس وإهدائهم شهادات التقدير ودروع الجامعة تقديرا وعرفانا بدورهم ومكانتهم العلمية المتميزة.
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