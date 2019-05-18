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اتفاقية تعاون بين أمانة تبوك وجمعية العمل التطوعي بالمنطقة

السبت 18/مايو/2019 - 09:31 ص
اتفاقية تعاون بين أمانة تبوك وجمعية العمل التطوعي بالمنطقة
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اية حمروشي
 
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قامت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك بتوقيع مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة بحضور أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفيق ورئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالعزيز العودة.


وأوضح العودة أن الاتفاقية تأتي إيمانًا بأهمية دور التطوع التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع من أبناء وبنات الوطن المعطاء، واستنادًا إلى أهمية إسهام جميع القطاعات الحكومية في خدمة المجتمع ودعم العمل التطوعي بالمنطقة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين الجهتين، من خلال نشر ثقافة التطوع وتأهيل منسوبي الأمانة لقيادة العمل التطوعي، من خلال تقديم برامج ودورات تدريبية، يتم التنسيق لها من قبل الجانبين بموجب مذكرة التفاهم، وتفعيل بعض البرامج التطوعية، كبرنامج التشوه البصري، إضافة إلى برنامج المراقب البيئي، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وغرز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة لدى المجتمع.

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