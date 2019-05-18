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سجن ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية 20 عاما لإدانته بالتجسس لحساب الصين

السبت 18/مايو/2019 - 09:30 ص
سجن ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية 20 عاما لإدانته بالتجسس لحساب الصين
المخابرات الأمريكية
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وكالات
 
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، إنه حكم على ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتهمة التآمر لنقل أسرار دفاعية أمريكية للصين.

 

وبحسب وكالة "رويترز"، أدانت هيئة محلفين اتحادية كيفن باتريك مالوري في يونيو 2018 بارتكاب عدة تهم بالتآمر لنقل معلومات تخص الدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية والإدلاء ببيانات كاذبة.

 

وقال جون ديمرز، مساعد وزير العدل الأمريكي، في بيان إن "هذه القضية مثال مثير للقلق لضباط سابقين بالمخابرات الأمريكية تستهدفهم الصين ويخونون بلدهم وزملاءهم".

 

وقالت وزارة العدل إن مالوري(62 عاما) تقلد عدة وظائف حساسة بوكالات حكومية وشركات مقاولات دفاعية. وعمل مالوري ضابطا سريا بالمخابرات المركزية الأمريكية وضابط مخابرات بوكالة مخابرات الدفاع.

 

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