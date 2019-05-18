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"كفاءة" ينفذ 2483 جولة رقابية لكفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية

السبت 18/مايو/2019 - 09:28 ص
كفاءة ينفذ 2483 جولة رقابية لكفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية
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اية حمروشي
 
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قام فريق الجهات الرقابية ضمن منظومة عمل “البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة” مؤخرًا ” 2483 ” جولة رقابية لكفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية.

وتضمنت هذه الجولة مناطق، الرياض، الجوف، المنطقة الشرقية، نجران، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، عسير، الباحة، تبوك، جازان، مكة المكرمة، القصيم، حائل.

وبلغ عدد المخالفات المسجلة على إثر هذه الجولات ” 89 ” مخالفة.

يُذكر أن منتجات “كفاءة الطاقة” تخضع لرقابة مستمرة عبر جولات مستمرة تقوم بها عدة جهات وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى جهات أخرى كلما دعت الحاجة.

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