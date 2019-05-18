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هل يوجد حل لأن أبقي حق التطليقة الثالثة لحكمين خارج الأسرة لأني عصبي؟.. رد مفحم من علي جمعة "فيديو"

السبت 18/مايو/2019 - 09:26 ص
هل يوجد حل لأن أبقي حق التطليقة الثالثة لحكمين خارج الأسرة لأني عصبي؟.. رد مفحم من علي جمعة فيديو
علي جمعة
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رقية جمال
 
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رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على تسائل لشخص قال خلاله: "هل يوجد حل لأن أبقي حق التطليقة الثالثة بيد حكمين خارج الأسرة؛ لأنني عصبي فتصدر مني الطلقات دون أن أدري؟".

وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية، والمذاعة عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، قائلًا: "إذا صدرت منك الطلاقات يا مغفل دون أن تدري فهي أصلًا غير محسوبة؛ لأنه لا طلاق في إغلاق، والإنسان أما أنه لا يدرك أو لا يملك، وإذا فقدت الإدراك فإجماع بالأمة لا يقع الطلاق، بينما إذا فقدت الإملاك ففيها قولان، والأصل أنه لا يقع الطلاق.

وتابع، أن الإدراك يدرك بالزمان والمكان والأشخاص والأحوال، مشددًا على أن الفقهاء تحروا في أمرين الدماء والفروج، وعلى ذلك فليتق الله في هذا المجال، ومن يريد أن يطلق يطلق في مجلس فيه سكينة وحلم وأنام دون نزاع ومشاجرة.
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