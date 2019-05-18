ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على إرشادات "الحماية المدنية" لتفادي حرائق الشقق بسبب ارتفاع الحرارة

السبت 18/مايو/2019 - 08:46 ص
تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتفادي حرائق الشقق بسبب ارتفاع الحرارة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يؤدي ارتفاع درجات الحرارة، إلى اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية مما يتسبب في الماس الكهربائي خلال فصل الصيف، ولتفادي حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة من الحماية المدنية لتلافي حدوث أي حريق:

 -التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

 -تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

Advertisements
المزيد عن: حوادث الفجر الحماية المدنية أخبار الحوادث
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون