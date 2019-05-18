طريقة صنع "المندي السعودي" بالمنزل بأبسط طريقة

نقدم لكم طريقه عمل مندي اللحم بنكهه الفحم الأصلية، وسنحضره بطريقه سهله وبسيطه في المنزل، لتحصلي علي اشهر طبق مندي سعودي يناسب العزائم و المناسبات:





مكونات المندي السعودي:

كيلو ونصف رز حبه طويله.

2 كاس زيت نباتي.

واحد ونصف كيلو لحم بعظمه ويمكن استخدام الدجاج.

بصلتين مقطعات شرائح.

ثلاثة حبه جزر مبشور.

فلفل ألوان حسب الرغبة.

راس ثوم.

3 حبات لومي.

ربع كاس زبيب.

ست أوراق غار.

عيدان قرفه.

نصف معلقه زنجبيل.

معلقة بهار مندي.

نصف معلقة قرفة ناعمة.

10 حبات هيل.

8 حبات قرنفل.

كركم و زعفران حسب الرغبة.





طريقه تحضير المندي السعودي

نقوم بوضع البهارات في وعاء ونخلطهم مع حبات اللومي و ورق الغار وحبات القرنفل، والهيل ما عدا الزعفران

نضع لحم المندي في وعاء للسلق مع الثوم، والبهارات كافة ويغمر بالماء ونزيل الزفرة عند ظهورها ويغطى ويترك لمدة ساعة ونصف، أو حتى استوائه ونضع الملح قبل الاستواء بقليل.





نضع كمية الزيت في وعاء طهو ونضع صحن معدني صغير بداخله فحم مشتعل، ونضع فوق الفحم المشتعل بعض نقط الزيت وعندما يبدأ بالدخان نغطي الوعاء جيداً ونتركه جانباً لنستخدمه في طهو المندي السعودي.





نخرج اللحم من المرق ونضع عليه بعض الزيت المدخن وندهنه بالزعفران ويوضع في الفرن ليحمر قبل تقديم المندي.





في وعاء كبير نضع كمية الزيت الباقية ونحمر البصل جيداً، ونضع الجزر والرز والفلفل وكمية مناسبة من مرق اللحم، وعندما يغلي المزيج نضع الغطاء ونطهوه على درجة حرارة منخفضة، وقبل الاستواء بقليل نضع الزبيب وباقي كمية الزعفران للمندي.





عندما ينضج الرز نقوم بسكب المندي السعودي ونضع اللحم المحمر فوقه.