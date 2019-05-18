الخطة تتغير.. محمد صلاح يقود مشروع ريال مدريد

يراقب فريق ريال مدريد الإسباني وضع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع فريقه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وكشف موقع ليفربول إيكو الإنجليزي عن أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في تعزيز خط هجوم ريال مدريد بضم لاعب آخر بجانب إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وأوضخحت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن زين الدين زيدان قرر تغيير الخطة التي يعتمد عليها الفريق وهي 4 – 3 – 3 إلى طريقة 4 – 2 – 3 – 1 في الموسم المقبل، بحيث يصبح صلاح وهازارد بجانب البرازيلي فينيسيوس هم الثلاثي الهجومي خلف المهاجم الصريح.







