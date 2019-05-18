ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فرض اللائحة الضريبية علي التبغ من قبل هيئة الزكاة

السبت 18/مايو/2019 - 08:42 ص
فرض اللائحة الضريبية علي التبغ من قبل هيئة الزكاة
Advertisements
طباعة
اية حمروشي
 
Advertisements
علمت مصادر صحفية أن هيئة الزكاة والدخل أقرت مؤخرًا اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، والتي ستطبق على منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وكشفت المصادر أن اللائحة الجديدة منحت مجلس الإدارة صلاحية منح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة في حال ساهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو مليون ريال سعودي أيهما أقل.

كما حددت المادة الـ55 من اللائحة صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام؛ حيث أجازت لمفتشيها ‏دخول المستودعات الضريبية وأي مواقع أخرى فيها حيازة سلع انتقائية، ‏ودخول لأي سيلة نقل تستخدم لنقل السلع وطلبها التوجه إلى أي مكان في المملكة، بجانب حق الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الموجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقلها.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون