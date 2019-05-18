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تفاصيل الحادث المروع على طريق الحجرة

السبت 18/مايو/2019 - 08:38 ص
تفاصيل الحادث المروع على طريق الحجرة
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اية حمروشي
 
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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، مساء أمس الخميس، في حادث انقلاب مروع لسيارة على طريق الحجرة أضم، أمام العبارة الجديدة.

والجدير بالذكر بأن طريق الحجرة أضم من كثرة وقوع الحوادث المرورية المروعة، والبالغ طوله قرابة الـ 50 كم.
ويشهد هذا الطريق والتي قد تكون سببًا في كثرة الحوادث، هو ضيق الطريق "مسار واحد" الواقع في حدود محافظة أضم، كما يشكو بعض الأهالي من عدم وجود إنارة وافتقار الطريق للوحات الإرشادية.

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