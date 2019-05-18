مانشستر سيتي يتحدى واتفورد بحثا عن الثلاثية التاريخية
السبت 18/مايو/2019 - 08:21 ص
الفجر الرياضي
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يصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره واتفورد في الساعة السادسة مساء اليوم بملعب "ويمبلي" في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي.
ويطمح مانشستر سيتي لتحقيق
الثلاثية التاريخية بضم بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن توج بكأس الرابطة
والدوري الإنجليزي وخرج من دوري أبطال أوروبا.
ويرجح الخبراء كفة مانشستر سيتي
على واتفورد بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي كما فاز خلاله على واتفورد ذهابًا
وإيابًا.
وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس
الاتحاد الإنجليزي بعدما تفوق على برايتون بهدف في نصف النهائي بينما تغلب واتفورد
على ولفرهامبتون بنتيجة 3 – 2 عقب الوقت الإضافي.
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