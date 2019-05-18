ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 18/5/2019

السبت 18/مايو/2019 - 08:23 ص
سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 18/5/2019
سعر الدولار أمام الجنيه
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لتصبح أسعار صرف الدولار وفقا لأخر تحديث كالتالي: 

سعر الدولار في البنك المركزي
17.25 جنيه للشراء
17.39 جنيه للبيع
 
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
17.01 جنيه للشراء
17.11 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس
17 جنيه للشراء
17.1 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
17.05 جنيه للشراء
17.14 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 
17 جنيه للشراء
17.1 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة
17.03 جنيه للشراء 
17.13 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلى اليونانى بمصر
17 جنيه للشراء 
17.1 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
17 جنيه للشراء 
17.1 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
17.01 جنيه للشراء 
17.11 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك عودة
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك SAIB
17.03 جنيه للشراء 
17.13 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع

Advertisements
المزيد عن: سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي البنك الأهلي المصرى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون