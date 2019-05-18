أحمد الجار الله يكشف عن سبب يدمر إيران
السبت 18/مايو/2019 - 08:20 ص
وكالات
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كشف أحمد الجار الله، الكاتب الكويتى، عن سبب قد يؤدى إلى تدمير إيران خلال الفترة الحالة، وذلك فى ظل التصعيد الأمريكى ضد طهران.
وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر
حسابه الشخصى على "تويتر"، إن على إيران أن تدرك أن الحرب العالمية الأولى
اندلعت بسبب اغتيال ولى العهد لملكة النمسا، حيث قامت الحرب لأن مواطن صربى قتل ولى
العهد النمساوى.
وتابع أحمد الجار الله: ممكن أن تتهور إيران
وتأمر حوثى أو واحد من مليشيات الحشد وتقتل أمريكى فى العراق أو فى السعودية أو فى
البحرين ويومها إيران سيتم تدميرها.
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