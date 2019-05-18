ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد الجار الله يكشف عن سبب يدمر إيران

السبت 18/مايو/2019 - 08:20 ص
أحمد الجار الله يكشف عن سبب يدمر إيران
أحمد الجار الله
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

كشف أحمد الجار الله، الكاتب الكويتى، عن سبب قد يؤدى إلى تدمير إيران خلال الفترة الحالة، وذلك فى ظل التصعيد الأمريكى ضد طهران.

 

وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن على إيران أن تدرك أن الحرب العالمية الأولى اندلعت بسبب اغتيال ولى العهد لملكة النمسا، حيث قامت الحرب لأن مواطن صربى قتل ولى العهد النمساوى.

 

وتابع أحمد الجار الله: ممكن أن تتهور إيران وتأمر حوثى أو واحد من مليشيات الحشد وتقتل أمريكى فى العراق أو فى السعودية أو فى البحرين ويومها إيران سيتم تدميرها.

 

Advertisements
المزيد عن: تدمير إيران ايران أحمد الجار الله
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون