كريم بنزيما يرفض العودة للدوري الفرنسي
السبت 18/مايو/2019 - 08:13 ص
الفجر الرياضي
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أكد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني أنه لا يخطط للعودة إلى اللعب مع نادٍ فرنسي، مشيرًا إلى أنه يفضل "الذكريات الجميلة لفترة لعبه مع أوليمبيك ليون".
قال بنزيما حول عودة محتملة لكرة
القدم الفرنسية: "الأمر صعب للغاية، فأنا أبحث عن مستوى مرتفع جدا، في فرنسا
فقط أعشق ليون.. أحظى بذكريات رائعة للغاية مع هذا النادي، وأتمنى الاستمرار في
الحفاظ عليها بهذا الشكل".
وكشف أنه يلعب كرة القدم حاليا فقط
لمنتخب بلاده وريال مدريد، رغم أنه قال إن "الديوك" الآن يمتلكون
"جيلا جديدا ولاعبين جدد".
وقال "أكتفي بمشاهدة مباريات
المنتخب الآن، لأنني مشجع لكرة القدم" لكنه أقر بأنه كان يتمنى المشاركة مع
الفريق الوطني، الذي توج بطلا للعالم، العام الماضي.
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