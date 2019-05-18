أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18/5/2019
السبت 18/مايو/2019 - 08:08 ص
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق خلال تعاملات تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلي 6.30 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 إلي 5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 3 إلي 5 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 إلي 7 جنيها.
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2 إلي 4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 9 إلي 17 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3 إلى 6 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 4 إلي 7 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 4 إلي 5 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3 إلي 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 إلي 3.75 جنيه للكيلو.
وتراوح سعر التفاح الأمريكي ما بين 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا، والرومان من 9 إلى 13 جنيهًا، والفراولة من 4.75 إلى 5.75 جنيه، ونارنج بـ4 جنيهات، والجريب فروت بـ6 جنيهات.
وأوضح أن كيلو الجوافة سجل سعرًا يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات، واليوسفي 8 جنيهات، والعنب المستورد بـ45 جنيهًا، والبلح السيوى بـ22 جنيها، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيهًا.
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