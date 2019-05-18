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بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

السبت 18/مايو/2019 - 08:09 ص
بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران
وزير الخارجية البريطاني
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وكالات
 
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نصحت المملكة المتحدة جميع مواطنيها حاملي الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران .

 

وقالت إنهم يواجهون خطرا أكبر بالتعرض للاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة مقارنة بحاملي الجنسيات الأخرى واصفة الأمر بغير المقبول.

 

وأكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بيان، اليوم الجمعة، أن "حاملو الجنسية المزدوجة معرضون لخطر مفرط من إساءة المعاملة إذا ما زاروا إيران".

 

وأضاف "ساء سلوك النظام الإيراني في هذا الخصوص على الرغم من تقديم بريطانيا لفرص متكررة لحله".

 

وأشار  هانت إلى أنهم وبعد استنفاذهم لجميع الخيارات الأخرى، فإنهم ينصحون الآن كل حاملي الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران.

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