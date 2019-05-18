ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. ميسي يرغب في الانتقال لهذا الفريق!

السبت 18/مايو/2019 - 07:49 ص
مفاجأة.. ميسي يرغب في الانتقال لهذا الفريق!
ميسي
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الاسباني، عن النادي الذي يرغب في الانتقال له حال الرحيل عن البرسا.

 

وصرح ميسي قائلًا: " أرغب في العودة إلى مسقط رأسي في روزاريو وإنهاء مسيرتي الكروية بصحبة نيو أولد بويز، لقد بدأت من هناك، وأريد إنهاء مسيرتي هناك، لكن بالتأكيد لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل".

 

وأضاف: " لا يمكنني التأكيد أنني سأعود في يوم من الأيام إلى نيو أولد بويز، لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل، لدي عقد مع برشلونة وأسعى إلى مواصلة مشواري مع الفريق".

 

وتقدم نادي برشلونة بعرض للأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده ولكن اللاعب لم يوقع علي هذا العقد.

 

Advertisements
المزيد عن: ميسي رياضة برشلونة الدوري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون