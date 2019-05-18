بطيشة: تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفيدرالية مفيد له في الدوري

يرى حاتم بطيشة المعلق الكروي، أن الزمالك كان سيخسر بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي بنسبة كبيرة في حالة واحدة.

وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: " الزمالك لو كان خرج من الكونفيدرالية على يد النجم الساحلي، لخسر الدوري بشكل كبير نتيجة إجهاد لاعبيه في ظل اعتماد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على 14 أو 15 لاعبًا منذ بداية الدوري وبالتالي أمر طبيعي أن يصيبهم الإجهاد حاليًا".

وتابع: "هذا سيكون بجانب إبرام الأهلي العديد من الصفقات في يناير منحت الفريق عمق في التشكيل وتدفع الجهاز الفني لإجراء 7 تبديلات في المباراة الواحدة ومع ذلك يفوز الفريق".

وواصل أن الزمالك بعد تأجيل مبارياته المحلية لما بعد أمم أفريقيا، ومع استعادة جهود التونسي فرجاني ساسي ومصطفى فتحي، قد يكون هناك حديث آخر بشأن المنافسة على الدوري.