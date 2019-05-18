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حاتم بطيشة: وليد سليمان عندما يشارك أشعر أن روح الأهلي في الملعب

السبت 18/مايو/2019 - 07:43 ص
حاتم بطيشة: وليد سليمان عندما يشارك أشعر أن روح الأهلي في الملعب
وليد سليمان
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الفجر الرياضي
 
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أثنى حاتم بطيشة المعلق الكروي، على وليد سليمان لاعب الأهلي، ومستواه الذي يقدمه مع الفريق على مدار السنوات الأخيرة.

 

وقال بطيشة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "عندما أرى وليد سليمان أشعر أن روح الأهلي في الملعب".

 

وواصل أن منتخب مصر في حاجة لجهود وليد سليمان في كأس الأمم الأفريقية، وفي حالة مشاركة اللاعب سيفرق ذلك كثيرًا مع الأهلي بعد البطولة.

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