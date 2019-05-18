ميسي يقترب من معادلة رقم سارا

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ نجم برشلونة يقترب من تحقيق جائزة أفضل هداف والمعروفة ببيتشيتشي في الدوري الإسباني للمرة السادسة ليعادل بذلك الرقم القياسي للأسطوري تيلمو سارا.

وذكرت التقارير أن ميسي أحرز لقبه العاشر في الدوري الاسباني ويعتبر أفضل هداف في تاريخ الدوري برصيد 417 هدفا في 451 مباراة وتوج مع برشلونة بـ34 لقبا في مختلف المسابقات.

وأشارت التقارير إلى أنه في 2014 حطم ميسي رقما قياسيا عمره 60 عاما عندما تخطى حاجز 251 هدفا في الدوري باسم سارا ليصبح افضل هداف في تاريخ المسابقة. وبعدها بخمس سنوات، سينهي أفضل هداف في الدوري خمس مرات (2010 و2012 و2013 و2017 و2018) موسمه مع لقب سادس عندما يواجه ​إيبار ​ الأحد في ختام منافسات الدوري.

وأكدت التقارير أن هذا اللقب سيعادل به رقم سارا الهداف الاسطوري الباسكي والمتوج ست مرات بين 1945 و1953 بعد ان كان متساويا بخمسة القاب مع الأرجنتيني الفريدو دي ستيفانو كيني والمكسيكي هوجو سانشيس.

وأفادت التقارير أنه بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي يبتعد مطاردو ميسي مسافة شاسعة عنه، حيث سجل حتى الآن 34 هدفا ويأتي بعده زميله الأوروجوياني لويس ​سواريز​ والفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد برصيد 21 هدفا.

وذكرت التقارير أن ميسي يسير على المسار الصحيح لإحرازه جائزة الحذاء الأوروبي الذهبي، حيث يهدده الفرنسي اليافع كيليان مبابي الذي سجل 30 هدفا والذي سيعود من الإيقاف لخوض مباراة ديجون في الدوري الفرنسي نهاية الاسبوع الحالي وهي فرصته قبل الأخيرة، حيث سيواجه رينس في الاسبوع التالي.

وعلى الرغم من الخروج الموجع لبرشلونة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، إلا أن إحصائيات ميسي لا تزال ملفته مع 48 هدفا في 48 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات وهو أفضل مسجل أيضا في دوري الأبطال برصيد 12 هدفا.