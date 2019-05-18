مادونا تشارك في حفل مسابقة يوروفيجن بتل أبيب رغم انتقادات فلسطينية

شاركت نجمة البوب مادونا في فعالية مسائية بتل أبيب يوم الخميس قبيل عرضها المقرر بمسابقة يوروفيجن للأغاني في إسرائيل.





والتقط مصور صورا لمادونا وهي في طريقها إلى ملهى ليلي في ميناء تل أبيب بعد حفل أقيم هناك. واستضاف المكان المطل على البحر المتوسط مجموعة من الفعاليات الخاصة بالمسابقة.





ووجهت انتقادات للمغنية البالغة من العمر 60 عاما بسبب مشاركتها المقررة يوم السبت في نهائي المسابقة التي أصبحت هدفا لدعوات مقاطعة مؤيدة للفلسطينيين للاحتجاج على احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية وانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.





وتقول إسرائيل إن دعوات المقاطعة مناهضة للسامية وتنطوي على تمييز





وفي بيان أصدرته هذا الأسبوع، شرحت مادونا سبب قرارها الغناء على مسرح مسابقة يوروفيجن وقالت إنها ستتحدث دوما بصوت عال للدفاع عن حقوق الإنسان وانها تأمل في رؤية ”مسار جديد نحو السلام“.





وأضافت ”لن أتوقف عن الغناء كي أتوافق مع الأجندة السياسية لشخص ما ولن اتوقف عن الحديث صراحة ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت بأي مكان في العالم“.





ووصل للمرحلة النهائية بالمسابقة كل من ألبانيا، وأذربيجان، والدنمرك، ومالطا، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وروسيا، والسويد، وسويسرا.



