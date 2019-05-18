ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مادونا تشارك في حفل مسابقة يوروفيجن بتل أبيب رغم انتقادات فلسطينية

السبت 18/مايو/2019 - 07:55 ص
مادونا تشارك في حفل مسابقة يوروفيجن بتل أبيب رغم انتقادات فلسطينية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

شاركت نجمة البوب مادونا في فعالية مسائية بتل أبيب يوم الخميس قبيل عرضها المقرر بمسابقة يوروفيجن للأغاني في إسرائيل.

والتقط مصور صورا لمادونا وهي في طريقها إلى ملهى ليلي في ميناء تل أبيب بعد حفل أقيم هناك. واستضاف المكان المطل على البحر المتوسط مجموعة من الفعاليات الخاصة بالمسابقة.

ووجهت انتقادات للمغنية البالغة من العمر 60 عاما بسبب مشاركتها المقررة يوم السبت في نهائي المسابقة التي أصبحت هدفا لدعوات مقاطعة مؤيدة للفلسطينيين للاحتجاج على احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية وانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وتقول إسرائيل إن دعوات المقاطعة مناهضة للسامية وتنطوي على تمييز

وفي بيان أصدرته هذا الأسبوع، شرحت مادونا سبب قرارها الغناء على مسرح مسابقة يوروفيجن وقالت إنها ستتحدث دوما بصوت عال للدفاع عن حقوق الإنسان وانها تأمل في رؤية ”مسار جديد نحو السلام“.

وأضافت ”لن أتوقف عن الغناء كي أتوافق مع الأجندة السياسية لشخص ما ولن اتوقف عن الحديث صراحة ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت بأي مكان في العالم“.

ووصل للمرحلة النهائية بالمسابقة كل من ألبانيا، وأذربيجان، والدنمرك، ومالطا، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وروسيا، والسويد، وسويسرا.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون