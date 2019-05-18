بث مباشر مباراة مانشستر سيتي mAn cItY | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اون لاين اليوم

تختتم اليوم السبت منافسات البطولات المحلية في إنجلترا بمواجهة مانشستر سيتي ضد واتفورد لحساب نهائي كأس الإتحاد على ملعب ويمبلي.

وكان الفريقان قد تواجها في مناسبتين لحساب مباريات البريميرليج الأولى لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر على ملعب فيكارج رود وإنتهت بفوز السيتزينز بهدفين مقابل هدف.

وتكررت المواجهة في الجولة الثلاثين على ملعب إستاد الإتحاد وتمكن رفقاء أجويرو من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على عشرة قنوات كالآتي :-

BBC One

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 1 FR

BT Sport 2 / HD

Varzish Sport HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD



