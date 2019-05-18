Yalla bEiN مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي youtube
Yalla bEiN مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة
مانشستر سيتي youtube
تختتم
اليوم السبت منافسات البطولات المحلية في إنجلترا بمواجهة مانشستر سيتي ضد واتفورد
لحساب نهائي كأس الإتحاد على ملعب ويمبلي.
وكان
الفريقان قد تواجها في مناسبتين لحساب مباريات البريميرليج الأولى لحساب مباريات الجولة
الخامسة عشر على ملعب فيكارج رود وإنتهت بفوز السيتزينز بهدفين مقابل هدف.
وتكررت
المواجهة في الجولة الثلاثين على ملعب إستاد الإتحاد وتمكن رفقاء أجويرو من الفوز بثلاثة
أهداف مقابل هدف وحيد.
ومن
المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة
وتنقل على عشرة قنوات كالآتي :-
BBC One
Sport TV 2
Idman Azerbaycan
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 1 FR
BT Sport 2 / HD
Varzish Sport HD
Eleven Sports 1 HD
Eleven Sports 1 Belgium
DAZN 1 HD