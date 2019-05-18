Yalla bEiN مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي youtube

تختتم اليوم السبت منافسات البطولات المحلية في إنجلترا بمواجهة مانشستر سيتي ضد واتفورد لحساب نهائي كأس الإتحاد على ملعب ويمبلي.

Yalla bEiN مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي youtube

وكان الفريقان قد تواجها في مناسبتين لحساب مباريات البريميرليج الأولى لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر على ملعب فيكارج رود وإنتهت بفوز السيتزينز بهدفين مقابل هدف.

Yalla bEiN مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي youtube

وتكررت المواجهة في الجولة الثلاثين على ملعب إستاد الإتحاد وتمكن رفقاء أجويرو من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

Yalla bEiN مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي youtube

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على عشرة قنوات كالآتي :-

BBC One

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 1 FR

BT Sport 2 / HD

Varzish Sport HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD



